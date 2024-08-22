Кореспондента CNN і двох українських журналісток розшукує ФСБ за репортажі з Суджі

За незаконний перетин кордону з РФ ФСБ відкрила кримінальні справи проти трьох журналістів, які знімали операцію ЗСУ в Курській області. Справи відкрито проти Ніка Пейтона Велша (CNN), Лесі Боровик (“Ми Україна”) та Діани Буцко (hromadske).

Про це йдеться на сайті Центру громадських зв’язків ФСБ РФ.

Справу проти всіх трьох медійників відкрили за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу Росії — як і проти двох італійських кореспондентів Стефані Баттістіні та Симона Трайні за кілька днів до того.

“Санкція цієї статті Кримінального кодексу Російської Федерації передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Найближчим часом їх буде оголошено в міжнародний розшук”, — написали про трьох журналістів у пресрелізі ФСБ.”Ми у своїй роботі на hromadske.ua завжди керувалися принципами журналістської етики і надалі продовжуватимемо неупереджено, але чесно висвітлювати війну. (…) Правду не зупинити. Її кордони ніде не закінчуються”, — прокоментувала Діана Буцко відкриту справу проти себе.