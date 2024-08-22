Суспільство

Кореспондента CNN і двох українських журналісток розшукує ФСБ за репортажі з Суджі
22 Серпня 2024 14:30
читать на русском →
журналіст, фсб
Ілюстративне фото / AFP

За незаконний перетин кордону з РФ ФСБ відкрила кримінальні справи проти трьох журналістів, які знімали операцію ЗСУ в Курській області. Справи відкрито проти Ніка Пейтона Велша (CNN), Лесі Боровик (“Ми Україна”) та Діани Буцко (hromadske).

Про це йдеться на сайті Центру громадських зв’язків ФСБ РФ.

Справу проти всіх трьох медійників відкрили за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу Росії — як і проти двох італійських кореспондентів Стефані Баттістіні та Симона Трайні за кілька днів до того.

“Санкція цієї статті Кримінального кодексу Російської Федерації передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Найближчим часом їх буде оголошено в міжнародний розшук”, — написали про трьох журналістів у пресрелізі ФСБ.”Ми у своїй роботі на hromadske.ua завжди керувалися принципами журналістської етики і надалі продовжуватимемо неупереджено, але чесно висвітлювати війну. (…) Правду не зупинити. Її кордони ніде не закінчуються”, — прокоментувала Діана Буцко відкриту справу проти себе.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
22 Серпня 2024 15:36

Вбивство Ірини Фаріон: поліція знайшла пістолет під час обшуків
22 Серпня 2024 16:38

У поліції попередили про загрозу ракетних ударів 23 та 24 серпня
22 Серпня 2024 13:36

СБУ оголосила підозру настоятелю храму УПЦ (МП) з Луганщини, який продавав ювелірні вироби до РФ
22 Серпня 2024 12:47

СБУ спільно з ССО вдарили по аеродрому “Маринівка” у Волгоградській області вночі 22 серпня
22 Серпня 2024 12:15

22 серпня сили ППО збили 2 “Шахеди”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки