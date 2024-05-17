Конструктор IVR меню без кодування: нова перевага софту для контакт-центрів від Global Bilgi

Компанія Global Bilgi, провідний розробник програмного забезпечення для контактних центрів, додає до своєї хмарної платформи Sirius нову функцію – візуальний конструктор IVR меню без кодування. Функція дозволяє користувачам створювати складні IVR-меню (інтерактивні голосові меню) без необхідності володіти навичками програмування.

Що таке IVR-меню

Інтерактивна голосова відповідь IVR (Interactive Voice Response) – це система голосового самообслуговування, яка використовується в контактних центрах для автоматизації взаємодії з клієнтами. Технологія надає клієнтам можливість комунікувати з компаніями через телефонні дзвінки, використовуючи голосові команди або натискання клавіш. Завдяки IVR-меню клієнти можуть:

отримувати інформацію;

здійснювати платежі;

розв’язувати типові проблеми;

отримувати доступ до послуг без необхідності спілкуватися з оператором.

Щодо переваг для бізнесів, IVR меню дозволяє компаніям знижувати навантаження на операторів контактних центрів, покращувати ефективність обслуговування клієнтів та надавати цілодобову підтримку.

Переваги візуального конструктора IVR меню від Global Bilgi

Конструктор сценаріїв IVR меню від Global Bilgi має зручний та інтуїтивно зрозумілий візуальний інтерфейс, який дозволяє користувачам легко створювати голосові меню будь-якої складності. Завдяки технології drag-and-drop (перетягування) користувачі можуть просто перетягувати та розміщувати модулі меню, навіть без навичок програмування.

Замовники програмного забезпечення від Global Bilgi матимуть можливість додавати в конструктор IVR для вхідних викликів голосові файли. Такі файли можуть бути створені на сторонніх ресурсах за допомогою ШІ, та містити персоналізовані привітання й типові запитання для маршрутизації дзвінків до відповідних відділів чи спеціалістів, залежно від вибору клієнта (наприклад, продажі, підтримка, обслуговування тощо).

Оскільки візуальний конструктор сценаріїв IVR меню є частиною платформи Sirius, його можна інтегрувати з іншим програмним забезпеченням для контакт-центрів від Global Bilgi. Так, наприклад, інтеграція конструктора IVR з системою CRM дозволяє генерувати динамічні, персоналізовані відповіді для покращення ефективності обслуговування клієнтів.

Додатковою перевагою є багатомовний інтерфейс конструктора сценаріїв IVR. Розробники з Global Bilgi гарантують, що за потреби замовника до програмного забезпечення може бути додано нові мови.

Програмне забезпечення для контакт-центрів Global Bilgi

Компанія Global Bilgi – це провідний український розробник програмного забезпечення для контактних центрів, який пропонує широкий спектр рішень для покращення обслуговування клієнтів. Компанія має багаторічний досвід роботи в галузі аутсорсингу контакт-центрів, й надає своїм замовникам надійні програмні продукти, які допомагають компаніям будь-якого розміру покращити обслуговування клієнтів, підвищити продуктивність та оптимізувати витрати.

Якщо вас зацікавив конструктор IVR, або ви хочете дізнатись більше про платформу хмарного контакт-центру Sirius від Global Bilgi, переходьте на сторінку компанії та натискайте на кнопку замовлення зворотного дзвінка. Менеджери компанії зв’яжуться з вами в зручний для вас час.