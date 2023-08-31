Повномасштабне вторгнення стало серйозним випробуванням для багатьох українських підприємців. Виробничі потужності зазнавали ворожих ударів, логістика ускладнилась, а першочерговим завданням став порятунок працівників.

Компанія «Приправка», що відома багатьом українцям завдяки унікальним смакам та високій якості продукції, а саме приправами, прянощами, соусами — стала однією з тих, що зустріли ворога чи не першими. Виробничі потужності були розташовані в Харкові, що знаходиться в 50 км від ворожого кордону, а тому вже в перші години після початку вторгнення опинились у зоні ризику. Та попри все компанія змогла зберегти команду, відновити виробництво в Україні та навіть запустити нову лінійку продукції. Розповідаємо, як це вдалося незламному бізнесу з Харківщини.

На фото: виробничі потужності компанії

Історія компанії

Компанія «Приправка» була створена понад 20 років тому — у 2000 р. Її засновником став Зінчук Андрій Володимирович, який і сьогодні залишається власником бізнесу. В Україні, що відома в усьому світі завдяки власній кухні з безліччю страв, виробництво приправ було перспективним бізнесом. Якщо в перші роки «Приправка» продавалась переважно в рідному Харкові, то в 2004 році була налагоджена національна система дистрибуції, а ще за рік запатентована власна ТМ «Приправка».

На фото: унікальний паровий стерилізатор «Приправки»

Продукція користувалась попитом, що дозволило швидко залучити кошти, достатні для розвитку виробництва. В 2006 році компанія придбала нові виробничі потужності площею понад 15 000 м2. Завод розміщувався в Харкові. Протягом наступних років компанія стрімко розвивалась:

2010 — початок співпраці з великими торговельними мережами.

2011 — сертифікація за стандартом ISO 22000, що гарантує виробництво харчових продуктів відповідно до міжнародних стандартів. Тоді ж — запуск лінійки «Кулінарний шедевр» разом із Ектором Хіменес-Браво (шеф-кухар, ведучий шоу «МастерШеф» на телеканалі СТБ).

2014 — старт інформаційно-навчальної програми «Чисті прянощі». У межах цієї ініціативи власник бізнесу та керівництво компанії побували на підприємствах постачальників із Бразилії, Гватемали, Грузії, Єгипту, Індії, Індонезії, Китаю, Мексики, Пакистану, Туреччини. Вони побачили сотні заводів, що переробляють прянощі. Як результат, понад 80% постачальників було замінено. При цьому нові партнери повинні мати сертифікат British Retail Consortium (BRC), що підтверджує якість та безпечність харчової продукції.

2017 — стартувала робота відділу досліджень та розробки (R&D), де з моменту запуску й до сьогодні створено більше 13 нових продуктових лінійок.

2018–2021 — завдяки розвитку бізнесу, проведена модернізація заводу — побудовані й оснащені обладнанням 7000 м2 складів і цехів.

2019 — компанія придбала промисловий стерилізатор, який оброблює сировину парою. Такий метод стерилізації є найбезпечнішим для здоров’я споживача. У тому ж році був оновлений бренд — TM «Pripravka» отримала новий візуальний стиль.

2020 — торгова марка «Приправка» стала лідером за часткою ринку натуральних приправ України (в грошовому еквіваленті). Продукція під брендом Pripravka на той момент уже постачалась до понад 20 країн. Крім того, лінійка «Готуємо в соусі» від ТМ «Приправка» отримала вищу золоту нагороду премії Effie Awards Ukraine у категорії «запуск продукту та/чи сервісу».

На фото: виробничі потужності «Приправки»

Повномасштабне вторгнення

Для компанії «Приправка» війна почалась 24 лютого 2022 року о 5 ранку. Обговорення ризику вторгнення в команді почалось заздалегідь — були проведені збори і узгоджені дії персоналу щодо підтримки зв’язку, зупинки й консервації виробництва на випадок бойових дій. Утім, як і багато хто в країні — до останнього люди сподівались, що війни не буде, а ворог лише створює тиск та бряцає гарматами.

Виробничі потужності знаходились у Харкові, де бойові дії розпочались майже миттєво. Події розвивались наступним чином:

Менеджмент підтримував зв’язок із усіма працівниками, тим більше, що деякі з них опинились у повній блокаді. На щастя, банківська система країни продовжили працювати. Завдяки цьому через кілька днів після початку вторгнення бухгалтерія змогла виплатити заробітну плату. При цьому відділ фінансів і бухгалтерії буквально працював у бомбосховищах та укриттях. Частина працівників одразу взяла зброю до рук — люди встали на захист міста. Інші долучились до гуманітарної допомоги. Разом із працівниками Охоронної компанії Кратос були зібрані продуктові набори для працівників, а також лікарень і територіальних громад, що опинились у зоні бойових дій і мали перебої з постачанням продуктів.

Проте через деякий час стало відомо, що місто під загрозою окупації і залишається лише кілька шляхів евакуації. Тоді люди почали виїжджати, а керівництво розглядало перспективи збереження підприємства. Була можливість евакуювати обладнання в Польщу й розгорнути виробництво там, але такий варіант зменшив би можливість допомоги країні та не дозволив би зберегти робочі місця для існуючих співробітників. Тому було ухвалене рішення про релокацію в інший регіон України.

Потрібно розуміти, що запуск нового заводу за всіма стандартами — кропітка та титанічна праця всієї команди. Більше двох місяців пішло на пошуки потрібного об’єкту. Завдяки підтримці фонду USAID та компанії UFUTURE в квітні 2022 року вдалося знайти 2500 м2 сучасних приміщень і розпочати релокацію. Логістика переїзду в умовах війни також була ускладнена. Автомобільні фури в Харків майже не їздили, тому дуже допомогла підтримка «Укрзалізниці» — було релоковано понад 100 вагонів сировини та обладнання.

Паралельно з 20 березня 2022 року попри постійні обстріли було знову запущено виробництво в Харкові, адже запаси продукції в торговельних мережах скінчились і потрібні були нові поставки. Виробництво працювало майже цілодобово. Для того, щоб хоч частково зменшити ризики від обстрілів, усі вікна завісили, а також намагались знизити шум від роботи обладнання.

Відновлення й підтримка армії

Повна релокація тривала майже рік. Сьогодні в Київській області працює новий завод площею 9000 м2, що сертифікований згідно вимогам однієї з найжорсткіших системи харчової безпеки IFS.

Сьогодні компанія «Приправка» – один із найбільших виробників спецій, приправ в Україні. Випускає 519 найменувань товарів. Приправка випускає продукти без глутамату натрію, штучних смакових добавок, ароматизаторів, барвників, консервантів. Продукція представлена у локальних магазинах, а також національних та міжнародних мережевих супермаркетах.

Компанія зберегла 250 робочих місць. При цьому зуміла не лише врятувати бізнес, а й продовжила розвиватися:

ТМ «Приправка» здобула найвищу нагороду премії PERLY RYNKU (2022), як найуспішніша українська новинка польського ринку за підсумками незалежного опитування рітейлерів.

З початку війни компанія випустила на українському ринку кілька нових найменувань продуктів та унікальну лінійку кетчупів з низьким вмістом цукру, що відповідає глобальним тенденціям скорочення споживання цукру та здорового харчування.

Після 24 лютого 2022 року «Приправка» сплатила понад 110 млн грн податків та зборів. Крім того компанію включено до престижного списку NEXT250 Forbes Ukraine (2023) — 250 перспективних бізнесів, які визначать майбутній розвиток України.

Компанія системно підтримує Сили захисту та оборони України, а також надає продукцію:

Волонтерським організаціям (включаючи Ліга Волонтерів України, Stand with Ukraine).

Міжнародному Червоному Хресту.

Військовим шпиталям (Дніпровському, Львівському, Запорізькому, Харківському).

Громадським організаціям: Всеукраїнському молодіжному руху Let’s do it Ukraine.

На фото: передача допомоги шпиталю

Компанія «Приправка» допомагає з закупівлями екіпірування, амуніції, автомобілів та запчастин для добровольчих підрозділів. «Приправка» дбає про те, щоб автомобілі бійців були у робочому стані та надає кошти на ремонтні роботи, коли виникає така необхідність.

Протягом 2022-2023 років компанія закупила і передала бійцям більше 10 автомобілів. Допомогу було надано:

для 23-го Окремого Батальйону Спеціального Призначення Окремої Президентської Бригади імені Богдана Хмельницького було передано допомогу на більш ніж 1 млн грн. Для потреб Батальйону було передано 3 авто, трал та ноутбуки;

для підрозділу «Кракен» (окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України) – дрон, закупили форму та екіпірували воїнів;

для добровольчого підрозділу «Хартія» (став бригадою Нацгвардії) було закуплено оргтехніку для тактичних штабів.

Також точкову допомогу надавали: підрозділу полку Азов, Прикордонним загонам, військовим шпиталям.

Загалом з лютого 2022 року компанія виділила на проекти допомоги захисникам України понад 10 млн. грн. Ще 100 тис. грн компанія перерахувала на потреби армії через рахунки НБУ у перші дні війни.

ТМ «Приправка» — приклад стійкості українського бізнесу, що зумів адаптуватись до надскладних умов війни, зберегти виробництво та співробітників, а також досягти нових результатів як в Україні, так і на міжнародному рівні.