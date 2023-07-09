Командир “Азова” заявив, що має намір знову брати участь у бойових діях

Командири захисників «Азовсталі», які напередодні повернулися до України, мають намір знову брати участь у бойових діях. Про це командир полку «Азов» Денис Прокопенко заявив журналістам у Львові, куди військові прибули з Туреччини разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Я глибоко впевнений, що армія – це командна робота, і з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу, ми обов’язково своє слово ще скажемо в бою.

Найголовніше – що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту і з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільняємо тимчасово окуповані території.

І ми зробимо все можливе і неможливе, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення.

На запитання журналістів, чи повернуться командири захисників «Азовсталі» на фронт, Прокопенко відповів: «Звичайно. Для цього ми повернулися до України. Це наша найголовніша мета».

«Ми повернулися і далі ми робитимемо свою роботу. Ми військові, ми складали присягу», — сказав на тій самій зустрічі замкомандира «Азова» Святослав Паламар.

8 липня п’ятеро командирів оборони «Азовсталі» повернулися до України після кількох місяців, які вони провели під наглядом у Туреччині. Вони прибули на батьківщину разом із президентом України Володимиром Зеленським, який відвідав Туреччину з візитом.

Військові перебували у Туреччині після масштабного обміну військовополоненими між Росією та Україною у вересні 2022 року. Зеленський одразу після обміну говорив, що за умовами угоди командири мають залишатися у Туреччині до кінця війни. РФ та Туреччина офіційно ці умови не коментували.

Після повернення українських командирів на батьківщину Кремль звинуватив Анкару та Київ у порушенні домовленостей. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Москву «ніхто не повідомляв» про повернення командирів «Азовсталі».