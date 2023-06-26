Суспільство

Колишній директор ЦРУ пояснив, чому Пригожин припинив бунт

26 Червня 2023 09:04
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цру, пригожин

Ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин припинив своє повстання, бо у нього “здали нерви”, і не отримав очікуваної підтримки.

Про це повідомив ексдиректор ЦРУ Девід Петреус висловив у ефірі CNN.

“Зрозуміло, що у Пригожина здали нерви. Він був близько за дві години їзди від околиць Москви, де починали готувати оборонні позиції. Це повстання хоч і викликало оплески, не викликало такої підтримки, на яку він розраховував”, – заявив Петреус.

Він зазначив, що саме тому Пригожин пішов на угоду з владою і відмовився від подальших зусиль щодо бунту. Таким чином Пригожин зберіг своє життя, однак втратив ПВК “Вагнер”.

“Йому слід бути дуже обережним біля відчинених вікон у новому місці в Білорусі, куди він збирається”, – зауважив Петреус.

Окрім того, він висловив думку, що влаштований у Росії бунт зробить ще вразливішим президента країни Володимира Путіна.

“Я думаю, що уряд похитнувся. Путін особисто похитнувся. Це робить його більш вразливим, ніж будь-коли за два десятиліття його правління РФ. Хто зна, куди це може піти зараз”, – сказав ексочільник ЦРУ.


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