Політика

Коаліція ППО та пакети військової допомоги: Зеленський розповів про результати нового “Рамштайну”

22 Листопада 2023 21:56
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зеленський

За результатами 17-го засіданням Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн) було створено коаліцію розвитку ППО в Україні. Її лідерами стали Німеччина та Франція, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у середу, 22 листопада.

За його словами, така коаліція «дає можливість нашим містам і селам бути більш захищеними». Зеленський додав, що повітряний щит України стає «сильнішим буквально щомісяця».

Також президент повідомив, що Україна отримає нові пакети військової підтримки від партнерів, у які входять снаряди, ракети, РЕБ, дрони і нові потужності для ППО.

Він додав, що очікує повного звіту щодо результатів Рамштайну від міністра оборони Рустема Умєрова.

Раніше 22 листопада Міністерство оборони України повідомило, що у роботі 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у рамках формату Рамштайн беруть участь очільники оборонних відомств понад 50 держав. Міністр Рустем Умєров під час зустрічі повідомив, що раніше отримана іноземна зброя, зокрема системи HIMARS, ракети Stormshadow, SCALP, ATACMS, танки Abrams, Challenger, Leopard, змінила ситуацію на фронті.

Міністр оборони США Ллойд Остін перед початком Рамштайну наголосив, що Штати разом із союзниками продовжать підтримувати Україну.


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