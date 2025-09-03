Клименко отримав нового заступника

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначив своїм заступником полковника поліції Сергія Науменка, який має великий досвід служби та бойових дій.

Як зазначив очільник МВС, у перші дні повномасштабного вторгнення Науменко сформував команду аеророзвідки, яка допомогла виявити російські війська біля Києва та сприяла успішній обороні столиці.

“Попри отримане поранення під час артобстрілу в Рубіжному, Сергій Науменко продовжив виконувати завдання. Брав участь у боях у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Ізюмі, Балаклії, Куп’янську, Вугледарі, Марʼїнці і Бахмуті”, – написав Клименко.

Новопризначений заступник відповідатиме за формування та реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону і морських економічних прав України, а також за координацію військово-політичного та адміністративного керівництва Нацгвардією.

Окремим напрямком його діяльності стане розвиток єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту у підрозділах Нацполіції, Держприкордонслужби, ДСНС і НГУ. Також Науменко координуватиме роботу авіаційних та безпілотних підрозділів, підготовку льотного складу та вдосконалення законодавства у сфері компетенції МВС.