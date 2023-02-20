Клуби АПЛ у матчах наступного туру підтримають Україну

Усі футболісти та тренери команд англійської Прем’єр-ліги у наступному турі одягнуть пов’язки синьо-жовтого кольору, повідомляє ZN.ua з посиланням на The Athletic.

Учасники матчів 25-го туру чемпіонату Англії у такий спосіб висловлять підтримку Україні у річницю повномасштабного військового вторгнення Росії.

Перша гра туру між “Фулхемом” та “Вулверхемптоном” пройде в день річниці 24 лютого.

Варто зазначити, що у березні минулого року англійська Прем’єр-ліга пожертвувала 1 мільйон фунтів на підтримку України та розірвала договір із транслятором чемпіонату в Росії.

Нагадаємо, в АПЛ виступають п’ятеро українських футболістів – Олександр Зінченко (“Арсенал”), Михайло Мудрик (“Челсі”), Віталій Миколенко (“Евертон”), Ілля Забарний (“Борнмут”) та Єгор Ярмолюк (“Брентфорд”).