Політика

Кількість ракетоносіїв у Чорному морі збільшилася до двох одиниць, загальний залп – до 12 “Калібрів”

12 Квітня 2023 12:26
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війна

Станом на ранок середи в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі, серед них два ракетоносії, загальний залп становить 12 ракет типу “Калібр”, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ на сторінці у Facebook.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі противник збільшив корабельне угруповання за рахунок розгортання фрегата пр. 22350 Адмірал Горшков до восьми кораблів, серед них чотири носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп становить до 36 ракет.

За добу окупованою Керч-Єнікальською протокою прохід здійснили 28 суден до Азовського моря, з них два судна продовжили рух із протоки Босфор; до Чорного моря – 13 суден, із них п’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря”, – наголошується в повідомленні.


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