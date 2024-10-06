Теракт в Ізраїлі: на автостанції вбито жінку, 10 осіб дістали поранення

У неділю на автобусній станції в ізраїльському місті Беершеба стрілець відкрив вогонь, убивши одну жінку і поранивши 10 осіб, повідомили в службі швидкої допомоги. Як передає Reuters, в Ізраїлі сили безпеки були приведені в стан бойової готовності напередодні річниці нападу ХАМАС 7 жовтня.

Нападника було вбито, повідомили в службі швидкої допомоги. Свідок на місці події розповів N12 News, що бачив, як солдати відкрили вогонь по нападнику, який, за повідомленнями ЗМІ, був представником бедуїнів в ізраїльській пустелі Негев.

Поліція охарактеризувала стрілянину як терористичний акт, але не повідомила подробиць про особу стрілка.

Ізраїльські сили безпеки перебувають у стані підвищеної готовності до можливих пропалестинських вуличних нападів напередодні першої річниці нападу ХАМАС на південь Ізраїлю торік, що спровокувало війну в Газі.