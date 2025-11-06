Кіберполіція попереджає: шахраї створили підроблений сайт МВС для вимагання грошей

Кіберполіція України зафіксувала нові випадки вимагання коштів від імені Міністерства внутрішніх справ через підроблений вебсайт-дублікат. Після переходу за шкідливим посиланням комп’ютер користувача блокується, а на екрані з’являється повідомлення про нібито порушення та вимога сплатити «штраф» із погрозами кримінальної відповідальності.

Шахраї створюють фішинговий сайт, який імітує офіційний ресурс МВС, і вбудовують посилання на нього в різні інтернет-сторінки. На фейковій сторінці розміщено логотипи МВС, текст нібито про порушення користувача, а також QR-код або активне посилання для переказу грошей. Текст супроводжується залякуваннями, щоб люди діяли поспіхом.

У МВС наголошують: справжні вебадреси органів державної влади завжди мають домен gov.ua. Не переходьте за сумнівними посиланнями й не здійснюйте оплат на підозрілих сайтах. Якщо ви вже ввели особисті дані або здійснили переказ, слід негайно звернутися до свого банку та повідомити про інцидент у Кіберполіцію.

Міністерство внутрішніх справ закликає українців бути уважними та дбати про власну безпеку в кіберпросторі.