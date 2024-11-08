Кабінет міністрів погодив нових очільників Волинської та Закарпатської ОВА

Кабінет міністрів України призначив нових керівників Волинської та Закарпатської обласних військових адміністрацій.
Іван Рудницький став головою Волинської ОВА, а Мирослав Білецький — головою Закарпатської ОВА.
- Іван Рудницький має великий досвід роботи в СБУ. У 2014-2015 роках він обіймав посаду заступника начальника Управління СБУ в Закарпатській області, а з 2019 року очолював управління СБУ в Закарпатті та Полтавській області. З травня 2024 року він працював на посаді керівника управління СБУ у Волинській області.
- Мирослав Білецький раніше балотувався в народні депутати України на позачергових виборах 2019 року від партії “Українська стратегія Гройсмана”. Він також обирався депутатом Закарпатської обласної ради кілька разів і представляв політичну партію “Рідне Закарпаття”.