Політика

Кабінет міністрів погодив нових очільників Волинської та Закарпатської ОВА
8 Листопада 2024 16:51
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кабмін, кадри
Засідання Уряду / Фото: Кабінет міністрів України

Кабінет міністрів України призначив нових керівників Волинської та Закарпатської обласних військових адміністрацій.

Іван Рудницький став головою Волинської ОВА, а Мирослав Білецький — головою Закарпатської ОВА.

  • Іван Рудницький має великий досвід роботи в СБУ. У 2014-2015 роках він обіймав посаду заступника начальника Управління СБУ в Закарпатській області, а з 2019 року очолював управління СБУ в Закарпатті та Полтавській області. З травня 2024 року він працював на посаді керівника управління СБУ у Волинській області.
  • Мирослав Білецький раніше балотувався в народні депутати України на позачергових виборах 2019 року від партії “Українська стратегія Гройсмана”. Він також обирався депутатом Закарпатської обласної ради кілька разів і представляв політичну партію “Рідне Закарпаття”.

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