Політика

Ізраїль взяв на себе відповідальність за ліквідацію лідера ХАМАСу
24 Грудня 2024 07:36
читать на русском →
ізраїль
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац / Фото: Reuters

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац публічно підтвердив, що ізраїльські спецслужби стоять за ліквідацією лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Ірані в липні цього року. Про це повідомляє Reuters.

Кац зробив цю заяву, говорячи про заходи проти хуситів, яких підтримує Іран і які завдають ракетних ударів по Ізраїлю. Він заявив, що ізраїльська влада готова знищити інфраструктуру хуситів і ліквідувати їхніх лідерів, як це було зроблено з Ханією, а також іншими високопосадовцями ХАМАСу та “Хезболли”.

“Як ми вчинили з Ханією, Сінваром і Насраллою в Тегерані, Секторі Газа та Лівані, так само ми діятимемо в Ходейді та Сані”, — сказав Кац.

Ісмаїл Ханія загинув 31 липня в Тегерані, перебуваючи в резиденції, під час свого візиту на інавгурацію президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Після смерті Ханії ХАМАС обрав новим лідером Яхью Сінвара, якого вважали організатором масштабного нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року. Сінвара також було ліквідовано ізраїльськими силами під час операції в Секторі Газа того ж року.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Грудня 2024 21:37

Влада Ростовської області РФ заявила про вибухи поблизу аеродрому
24 Грудня 2024 07:23

Італійський уряд підтримав продовження постачання зброї Україні
23 Грудня 2024 19:34

Ідея відправити війська до Росії належала КНДР – NYT
23 Грудня 2024 18:41

Студентам іноземних вишів дозволять вільно виїжджати з України: готується законопроект
23 Грудня 2024 17:52

Зеленський повідомив кількість убитих та поранених військових КНДР на Курщині 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки