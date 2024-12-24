Ізраїль взяв на себе відповідальність за ліквідацію лідера ХАМАСу

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац публічно підтвердив, що ізраїльські спецслужби стоять за ліквідацією лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Ірані в липні цього року. Про це повідомляє Reuters.

Кац зробив цю заяву, говорячи про заходи проти хуситів, яких підтримує Іран і які завдають ракетних ударів по Ізраїлю. Він заявив, що ізраїльська влада готова знищити інфраструктуру хуситів і ліквідувати їхніх лідерів, як це було зроблено з Ханією, а також іншими високопосадовцями ХАМАСу та “Хезболли”.

“Як ми вчинили з Ханією, Сінваром і Насраллою в Тегерані, Секторі Газа та Лівані, так само ми діятимемо в Ходейді та Сані”, — сказав Кац.

Ісмаїл Ханія загинув 31 липня в Тегерані, перебуваючи в резиденції, під час свого візиту на інавгурацію президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Після смерті Ханії ХАМАС обрав новим лідером Яхью Сінвара, якого вважали організатором масштабного нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року. Сінвара також було ліквідовано ізраїльськими силами під час операції в Секторі Газа того ж року.