ISW: ЗСУ продовжили контрнаступ під Бахмутом

Українські війська продовжили наступальні дії під Бахмутом, а також на заході Запорізької області та просунулися 6 жовтня, йдеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW) у суботу.

Зокрема, йдеться в огляді, ЗСУ продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області) і наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Російські війська, вочевидь, нещодавно провели ротацію полків у районі Оріхова, продемонструвавши здатність підтримувати оборону на цій критичній ділянці лінії фронту.

Повідомляється, що російські війська відновили наступ під Куп’янськом 6 жовтня, але більша частина російських військ, імовірно розгорнутих на цій ділянці фронту, ймовірно, залишиться неефективною в бою.

Російські війська продовжили наступальні дії на лінії Куп’янськ-Лиман, у районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонному районі Донецька і Запоріжжя, на заході Запорізької області і на окремих ділянках просунулися вперед.