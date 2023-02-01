ISW: Українське командування може дати команду відступити з Бахмута

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що введення регулярних військ Росії на заміну виснажених “вагнерівців” відстрочило кульмінацію наступу навколо Бахмута.

«Прогноз ISW від 27 грудня, за яким російський наступ на Бахмут сягав кульмінації, виявився неточним. Наступ «групи Вагнера» сягнув кульмінації, як оцінив ISW 28 січня, але російське командування направило достатню кількість звичайних підрозділів для його активізації, таким чином запобігши загальній кульмінації наступу на Бахмут, який триває», – йдеться в звіті.

Командир українського підрозділу, що діє на цьому напрямку, Денис Яролавський підтвердив, що “висококваліфіковані” російські регулярні війська зараз посилюють штурмові підрозділи ПВК у рамках постійних зусиль щодо оточення Бахмута.

ISW не прогнозує неминучого захоплення Бахмута, хоча українське командування може вирішити відступити, щоб уникнути значних втрат.

Водночас Інститут зазначає, що Міністерство оборони Росії може намагатися замінити найманців під Бахмутом звичайними російськими військами, аби показати російську армію єдиною переможницею, якщо їй зрештою вдасться захопити місто.

Представники Кремля, відзначають військові аналітики, знову переоцінюють можливості російських військових щодо просування на Донеччині та на полі бою.

Тим часом, йдеться у доповіді ISW, російська влада продовжує використовувати закони про боротьбу з тероризмом для виправдання внутрішніх репресій.

У вівторок повідомлялося, що Центральний військовий окружний суд визнав Владислава Борисенка винним у скоєнні теракту та засудив його до 12 років позбавлення волі за участь у нападі на військкомат у Ханти-Мансійському автономному окрузі у травні 2022 року.

Це перший випадок, коли виконавцю нападу на військкомат було пред’явлено офіційне звинувачення у скоєнні терористичного акту.

Очевидне посилення звинувачень за подібні інциденти вказує на те, що російська судова система прагне застосовувати суворіші покарання за акти внутрішньої незгоди з продовженням війни в Україні.

Президент Росії Володимир Путін напередодні підписав указ, який спрощує процес оголошення попереджень щодо терористичної загрози в Росії. Він дозволяє регіонам запроваджувати підвищений рівень терористичної загрози на невизначений термін, який зараз обмежений терміном у 15 діб.

Новий указ дозволить російським регіонам, де діє “жовтий рівень” терористичної загрози (Білгородська, Брянська та Курська області), зупиняти транспортні засоби та проводити їх обшук на адміністративних кордонах щодо наявності зброї та вибухових речовин, що раніше дозволялося лише в регіонах “червоного рівня”.

Законодавчі маніпуляції з юридичним поняттям “тероризм” дозволяють владі розширювати можливості для придушення внутрішнього інакомислення і будь-якої діяльності, яка, як вони вважають, суперечить російським інтересам, вважають в ISW.