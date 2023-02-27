ISW: Путін зрозумів, що тільки Міноборони зможе реалізувати його амбіції в Україні

Після закінчення мобілізаційних заходів російський президент Володимир Путін дозволив Міністерству оборони відновити контроль над усіма російськими силами в Україні, пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у черговому зведенні.

“Щойно основна частина з 300 тисяч мобілізованих прибула в Україну, Путін почав дозволяти російському Міноборони знову затверджувати свою чільну роль”, – пишуть вони.

ISW перераховує події, що сталися з початку цього року: 11 січня Путін призначив Валерія Герасимова командувачем театру воєнних дій; Міноборони почало активно інтегрувати армійські корпуси самопроголошених “ДНР” та “ЛНР” до складу російських ЗС; військове відомство також намагається обмежити ПВК “Вагнер” в отриманні боєприпасів та зупинило вербування ув’язнених.

Крім того, Міноборони розглядає можливість обмеження діяльності “воєнкорів” та запроваджує нові правила дисципліни. Усі ці суперечливі заходи є частиною нагальних спроб усунути наслідки відмови Путіна від примусової мобілізації у травні 2022 року.

“Явні зусилля Путіна щодо підготовки російського народу до затяжної війни говорять про те, що він зрозумів, що тільки російське Міноборони може реально підтримувати великі механізовані сили, необхідні йому для того, щоб мати хоч якусь надію на реалізацію своїх амбіцій в Україні”, – роблять висновок експерти.