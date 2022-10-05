Іранські дрони можуть долати до тисячі кілометрів – експерти

У середу Біла Церква на Київщині була атакована дванадцятьма іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, які нещодавно Росія поставила собі на озброєння. Шість із них досягли мети, інші були збиті зенітними ракетними установками та авіацією ЗСУ.

За оцінками фахівців, Shahed-136 можуть долати відстань до тисячі кілометрів і використовуватись за різними напрямками, заявив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, іранські виробники стверджують, що дальність польоту цих БПЛА може сягати 2,5 тис. кілометрів, але на практиці це не підтверджується.

“Ціль складна, з невеликими габаритами: розмах крил – 2,5 метра, маса – 200 кілограмів, бойова частина становить 40 кг. Це фактично як артилерійський снаряд, що летить зі швидкістю 120 кілометрів на годину, а при заході на ціль – опускається з більшою швидкістю”, – сказав він в ефірі українського телебачення.

За словами Ігната, складність знешкодження безпілотників також полягає в тому, що вони летять купно, і радар може засікти їх як одну ціль, тоді як насправді їх одразу декілька.

Сьогодні дрони прилетіли з південного напрямку, повідомили у ЗСУ, але чекати на удари можна і з Криму, і з території Білорусі.

Росія переключилася з високоточних ракет, які коштують мільйони доларів, на безпілотні апарати, і це є нова загроза для українських військових, визнав Ігнат.

В останні тижні за допомогою іранських безпілотників російські війська завдали ударів по Миколаївській та Одеській областях.

Для знищення дронів на різних етапах польоту української армії потрібні різні засоби ППО, а також великокаліберні кулеметні системи, кажуть експерти.

Вночі 5 жовтня росіяни двічі атакували місто Біла Церква Київської області за допомогою дронів-камікадзе, зокрема, іранських Shahed-136.

Офіційно цього не підтверджували, але численні фото, відео та повідомлення в мережі вказують на те, що метою удару стала військова частина – місце постійної дислокації 72 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Офіційно місцева влада повідомляла про одного постраждалого мирного мешканця, чи є постраждалі серед військових – невідомо.