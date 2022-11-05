Іран зробив РФ залежною від своєї зброї й хоче допомоги у ядерній програмі, – ISW

Представники розвідки США вважають, що іранські офіційні особи просили Росію про допомогу в придбанні додаткових ядерних матеріалів і виготовленні ядерного палива.

Ядерне паливо може дозволити Ірану скоротити період прориву для створення ядерної зброї залежно від типу палива та типу реактора, для якого воно вимагається, повідомляє ISW.

Незрозуміло, чи російські офіційні особи погодилися на запити Ірану. Раніше повідомлялося, що плани Ірану відправити в Росію більше бойових безпілотників і, можливо, систем балістичних ракет, ймовірно, посилять зростаючу залежність Росії від систем озброєння іранського виробництва.

Представник Головного управління військової розвідки України Андрій Юсов 4 листопада заявив, що ГУР не отримувало інформації про надходження іранських ракетних комплексів до Росії, незважаючи на дані розвідки, які підтверджують контракт на передачу цих систем. Юсов також заявив, що в даний час триває чергова поставка в Росію 200 бойових безпілотників іранського виробництва.

Міністр оборони України Олексій Резніков 4 листопада повідомив, що російські війська майже повністю вичерпали перший комплект із 300 бойових безпілотників з Ірану. Резніков повідомив, що Росія наразі має контракти на отримання ще 1500-2400 бойових безпілотників іранського виробництва, якщо Іран зможе виконати замовлення.

Дедалі більша залежність Росії від цих систем дозволяє Ірану мати більший вплив на російських чиновників, і іранські офіційні особи вже, ймовірно, почали використовувати цей вплив для підтримки своєї ядерної програми. Запити Ірану про допомогу Росії в його ядерній програмі можуть бути показником посилення російсько-іранського партнерства в галузі безпеки, в якому Іран і Росія є більш рівноправними партнерами.