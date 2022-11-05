Іран визнав, що передав дрони до Росії 

5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Москві безпілотники, але сказав, що вони були відправлені до війни в Україні, де Росія використовувала безпілотники для націлювання на електростанції та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заявив, що “невелика кількість” безпілотників була поставлена ​​в Росію за кілька місяців до того, як війська Москви вторглися в Україну 24 лютого.

«Про безпілотники це правда, і ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні», — сказав він.

У найдетальнішій на сьогоднішній день відповіді Ірану щодо безпілотників Амірабдоллахян заперечив, що Тегеран продовжує постачати безпілотники до Москви.

Глава МЗС Ірану повторив, що Тегеран “не залишиться байдужим”, якщо буде доведено, що Росія використовувала іранські безпілотники у війні проти України.