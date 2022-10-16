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Іран планує передати Росії балістичні ракети та потужніші дрони – ЗМІ

16 Жовтня 2022 12:44
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зброя, іран

Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а і ракети класу “земля-земля”.

Як повідомляє “Європейська правда“, про це пише The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників.

За словами офіційних осіб США, Тегеран направив офіційних осіб до Росії 18 вересня для завершення умов додаткових поставок зброї, включаючи два типи іранських ракет класу “земля-земля”.

Оцінка розвідки, якою останніми днями поділилися з українськими та американськими офіційними особами, стверджує, що збройна промисловість Ірану готує першу партію ракет Fateh-110 і Zolfaghar, двох добре відомих іранських балістичних ракет малої дальності, здатних вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно.

Якщо це буде здійснено, то це буде перша поставка таких ракет до Росії з початку війни.

Як повідомляє ISW, Росія, можливо, уклала новий контракт з Іраном на постачання безпілотників Араш-2. Українські та російські Telegram-канали повідомили про «витік» інформації з неуточнених іранських джерел про те, що Росія придбала невідому кількість безпілотників «Араш-2», які нібито є швидшими та більш руйнівними, ніж безпілотники «Шахед-136», які зараз використовуються російськими військами.

Командувач Сухопутними силами Ірану бригадний генерал Кіомарс Гейдарі раніше заявив на початку вересня, що безпілотники Arash-2 мають унікальні можливості далекого радіусу дії і можуть націлюватися на міста в Ізраїлі, такі як Тель-Авів і Хайфа, з баз в Ірані. 

Повідомлення про те, що Москва продовжує покладатися на Тегеран щодо руйнівних боєприпасів, узгоджуються зі звітом Міністерства фінансів США, в якому йдеться про те, що Росія швидко скорочує постачання мікроелектроніки, яка є критичною для військово-промислового комплексу, оскільки вона не може замінити ключові компоненти недоступний через санкції.

Росія, швидше за все, продовжить використовувати свої відносини з Іраном, щоб обійти санкції, хоча дуже малоймовірно, що російські війська використовуватимуть Arash-2 з більшим ефектом, ніж вони використали модель Shahed-136


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