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Іран передасть Росії тисячу ракет і нові дрони, – CNN

1 Листопада 2022 13:48
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війна, зброя, іран

Іран готується відправити Росії близько 1 тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії “земля-земля” та більше ударних безпілотників.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що за поставками уважно стежать, оскільки це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до Росії передові високоточні керовані ракети, що може дати Кремлю значний поштовх на полі бою.

За словами офіційних осіб західної країни, імена яких не називаються, остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали в Україні. Минулого тижня повідомлялося, що ЗСУ збили понад 300 іранських безпілотників.

Підкреслюється, що нова очікувана поставка ознаменує значне збільшення підтримки Іраном військових зусиль Росії. Хоча точні терміни, коли вантаж прибуде до Росії, невідомі, офіційні особи вважають, що зброю точно буде доставлено до кінця року.


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