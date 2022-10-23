Іран готується відправити Росії ще більше безпілотників, — Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ще більше іранських військових безпілотників можуть бути на шляху до російських військових.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Іран може надсилати більше ударних безпілотних літальних апаратів, щоб допомогти російським силам, які відчувають брак обладнання, завдати ударів по цілях в Україні, оскільки США знову засудили Тегеран за допомогу вторгненню президента Володимира Путіна.

«Ми вважаємо, що Росія отримала десятки цих БПЛА з Ірану, і, можливо, ще більше», — сказав Блінкен журналістам на брифінгу разом із міністром закордонних справ Франції Катрін Колонна в п’ятницю, маючи на увазі безпілотні літальні апарати.

Блінкен виступив через день після того, як Білий дім звинуватив Іран у відправці інструкторів і техніків до Криму, щоб надавати поради та підтримувати російські атаки на українські цілі. Тегеран перемістив деякі тренажери та технічну підтримку, щоб допомогти росіянам їх використовувати, заявив журналістам у четвер речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Блінкен сказав, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та посиленням здатності України відбивати напади. Раніше він критикував залежність Москви від Ірану в експорті зброї як ознаку відчаю на тлі спроб США накласти санкції та підірвати російську промисловість.

«Ми перешкоджаємо незаконній торгівлі зброєю, включно з БПЛА, скрізь, де ми можемо їх побачити, знайти та заборонити», — сказав Блінкен. «Ми продовжуємо зміцнювати захист наших партнерів, у тому числі в Україні, проти використання БПЛА чи будь-яких інших систем озброєння, якими може займатися Іран».