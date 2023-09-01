Суспільство

Імена ухилянтів та лікарів, які зробили “фейкову” непридатність оприлюднять, – Данілов

1 Вересня 2023 16:51
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мобілізація

Результати перевірок військово-лікарських комісій стануть відомими вже протягом декількох наступних тижнів. Імена ухилянтів й лікарів, які допомагали першим – будуть оприлюднені публічно.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Річ у тому, що вони не переймались, майже в 90% випадків був один і той же діагноз. Все це буде підлягати перевірці в законний спосіб. Якщо людина дійсно непридатна – нема чого лякатися. Спокійно буде проведена документація, що ви перебували в стаціонарі, до цього хворіли”, – заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, факти підробки документів виявляють щодня. Після доведення провини – імена причетних будуть оприлюднені.

“Якщо доводять відповідні органи, що було скоєно злочин, то всі імʼя і прізвища всіх цих лікарів будуть обовʼязково відомо. З прізвищами тих, хто отримав від них таку “допомогу”, – пояснив Данілов.


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