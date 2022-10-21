Хто може стати новим прем’єр-міністром Великобританії?

Після заяви про відставку прем’єр-міністра Ліз Трасс у Консервативній партії Великої Британії знову розгортається боротьба за лідерство. Високопоставлені торі почали активно заручатися підтримкою однопартійців, і найімовірнішими претендентами на посаду голови партії та керівника уряду, на думку експертів, є колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон, колишній міністр фінансів Ріші Сунак та лідер Палати громад Пенні Мордаунт.

Як пише політичний репортер BBC News Кейт Ваннел, жоден із трьох політиків поки що офіційно не заявив про намір брати участь у прем’єрських перегонах.

Ліз Трасс подала у відставку у четвер на тлі провалу її економічної політики, пробувши прем’єр-міністром Великобританії лише близько шести тижнів. Очікується, що ім’я нового прем’єра стане відомим до наступної п’ятниці.

До 14:00 понеділка кандидати мають заручитися підтримкою щонайменше ста депутатів-консерваторів. Якщо це вдасться зробити тільки одному політику, він стане прем’єром автоматично. Якщо претендентів буде кілька (а з урахуванням числа парламентаріїв-торі у перегонах зможуть приймати не більше трьох політиків), їх кандидатури висунуть на голосування всіх членів Консервативної партії.

Які шанси Джонсона

Поки точно неясно, чи вступить він у боротьбу, але фахівці вважають, що, незважаючи на недавній скандальний звільнення з посади прем’єра, шанси у нього непогані. У четвер стало відомо, що Джонсон перервав свою відпустку на Карибських островах і терміново повертається до Лондона.

“Я змінив свою думку за останні 24 години. Я чув від двох-трьох людей, яких я дійсно поважаю і які зазвичай дуже гарні в цифрах, що він не лише подолає поріг у 100 депутатів, а й може отримати близько 140”, – сказав в інтерв’ю програмі Today на BBC Radio 4 Тім Монтгомері, засновник веб-сайту прихильників Консервативної партії ConservativeHome.

У партії Джонсон має чимало прихильників. Міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Джейкоб Ріс-Могг закликав консерваторів у парламенті висунути саме його кандидатуру.

Підтримати Джонсона готова також Пріті Патель, яка очолювала в його уряді міністерство внутрішніх справ.

На думку його союзників, успішне повернення у велику політику Борису Джонсону може забезпечити примирення з Ріші Сунаком, колишнім міністром фінансів у його уряді, чия добровільна відставка у липні стала однією з причин краху Джонсона.

Які шанси Ріші Сунака

Ріші Сунак та Пенні Мордаунт брали участь у гонці за посаду голови партії Консерваторів і минулого разу, коли влітку Джонсон пішов у відставку. Перший раунд боротьби тоді залишився за Сунаком.

Він став депутатом британського парламенту не так давно – у 2015 році. У 2019-му був призначений міністром фінансів і залишався на цій посаді до 5 липня цього року, коли оголосив про відставку слідом за своїм колегою, міністром охорони здоров’я Саджідом Джавідом.

Обидва пішли зі своїх постів, виступивши із різкою критикою дій Бориса Джонсона.

Сунак вважався найбільш вірогідним майбутнім лідером торі, але його репутація постраждала через скандал навколо податків його дружини – Акшату Мурті, яка володіє суттєвою часткою в індійській компанії свого батька Infosys і отримала 10 млн фунтів як дивіденди минулого року. Її звинуватили у уникненні податків у Британії під приводом статусу нерезидента.

Які шанси Пенні Мордаунт

2019 року Пенні Мордаунт стала першою в історії жінкою на посаді міністра оборони Британії.

Її політична кар’єра розпочалася ще за уряду Девіда Камерона, де вона обіймала посаду заступника міністра у справах збройних сил. А до Консервативної партії вона прийшла ще в юності, вступивши до лав молодіжного руху торі.

Зараз вона є лідером Палати громад та лордом-головою Ради з престолонаслідування. Тому вона брала участь у церемоніях, пов’язаних зі смертю королеви Єлизавети ІІ. Зокрема, її підпис стоїть на документі, в якому офіційно зафіксовано сходження Чарльза III на престол.