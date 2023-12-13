Графіки відключень світла не вводилися і не прогнозуються — “Укренерго”

Сьогодні, 13 грудня, Україна не експортує електроенергію. Імпорт електроенергії загальним обсягом 4026 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 726 МВт, здійснюється в денні години зі Словаччини, Румунії та Молдови. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“На теплових електростанціях один блок включився після ремонту, один пішов в ремонт. Ще на одному блоці продовжено термін відновлювальних робіт. Також в аварійний ремонт вийшов один блок на теплоелектроцентралі. Сонячні електростанції майже не виробляють електроенергію через хмарну погоду”, — йдеться у повідомленні.

Водночас ліміти споживання електроенергії не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

У компанії також поінформували, що пропускна здатність високовольтних мереж “Укренерго” достатня для покриття наявного попиту. Проте вранці дією захисту відключено високовольтну повітряну лінію в східному регіоні. Знеструмлень споживачів не було, причина відключення з’ясовується.

Загалом, через негоду знеструмлено 247 населених пунктів в Дніпропетровській, Донецькій, Київській та Харківській областях. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 445 населені пункти.

“Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Київській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових”, — йдеться у повідомленні.