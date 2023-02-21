Херсонська міськрада уточнила дані щодо жертв обстрілу Херсона

П’ятеро людей загинули та 16 дістали поранень унаслідок обстрілу російськими окупантами Херсону, повідомляється у телеграм-каналі Херсонської міської ради.

“Станом на зараз 21 людина у Херсоні постраждала від обстрілів армії РФ сьогодні вдень. 5 людей загинули, 16 – знаходяться у лікарнях міста. Їм надається допомога”, – йдеться у повідомленні.

В Офісі генерального прокурора України повідомляють про п’ятьох загиблих та щонайменше 15 поранених унаслідок обстрілу.

“Збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл житлових масивів міста Херсону. Ворожі снаряди влучили у зупинку громадського транспорту. Внаслідок цього двоє людей загинули на місці, інші двоє – дорогою до лікарні.

Також від обстрілу у власній оселі загинула літня жінка. Наразі відомо про щонайменше 15 поранених. Остаточна кількість потерпілих уточнюється. Пошкоджено будинки та автомобілі”, – повідомляється на сайті відомства.

Як повідомлялося, раніше на сторінці Оперативного командування “Південь” у фейсбуці з’явилася інформація про загибель шістьох людей та поранення 12 унаслідок обстрілу російськими окупантами м. Херсону у вівторок.