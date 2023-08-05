Політика

Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень

5 Серпня 2023 19:02
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генштаб

Протягом доби, станом на 18.00, ворог завдав 1 ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районі Курдюмівки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки.
  • На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського.
  • На Запорізькому напрямку ворог, здійснюючи авіаційні удари вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області.
  • Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.


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