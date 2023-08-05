Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень

Протягом доби, станом на 18.00, ворог завдав 1 ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області.

наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області.

ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районі Курдюмівки Донецької області.

сили оборони стримують противника в районі Курдюмівки Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки.

сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки. На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. На Запорізькому напрямку ворог, здійснюючи авіаційні удари вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області.

ворог, здійснюючи авіаційні удари вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.