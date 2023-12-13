Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

Станом на ранок 13 грудня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 341 500 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 850 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 5682 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10594 (+15) од,
- артилерійських систем – 8076 (+3) од,
- РСЗВ – 919 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1596 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10662 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 1176 (+6)