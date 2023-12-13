Суспільство

Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

13 Грудня 2023 08:18
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війна

Станом на ранок 13 грудня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 341 500 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 850 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 5682 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10594 (+15) од,
  • артилерійських систем – 8076 (+3) од,
  • РСЗВ – 919 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1596 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10662 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1176 (+6)

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