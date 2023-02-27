Генштаб ЗСУ надав дані щодо трат противника

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 27.02.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 148690 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3385 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6621 (+6) од,
- артилерійських систем – 2380 (+0) од,
- РСЗВ – 475 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
- літаків – 300 (+1) од,
- гелікоптерів – 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2048 (+11),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5248 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Дані уточнюються.
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