Політика

Генштаб ЗСУ надав дані щодо трат противника

27 Лютого 2023 08:42
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 27.02.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 148690 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3385 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6621 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2380 (+0) од,
  • РСЗВ – 475 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 300 (+1) од,
  • гелікоптерів – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2048 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5248 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Дані уточнюються.


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