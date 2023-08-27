Політика

Генштаб: Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення

27 Серпня 2023 18:39
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генштаб

Протягом доби ворог завдав 11 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Уночі противник завдав чергового удару крилатими ракетами повітряного базування. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 4 крилаті ракети.

Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.

  • На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 1 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.


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