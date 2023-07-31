Політика

Генштаб: На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки біля Берестового на Харківщині

31 Липня 2023 07:04
читать на русском →
генштаб

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних, 42 авіаційних удари та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштаба ЗСУ.

Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.
  • Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій в своє інформаційне середовище. Так, до населеного пункту Мілове Луганської області, прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернет-мережі до російських операторів – прокладають кабелі зв’язку з території російської федерації.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 ударних БпЛА противника типу “Шахед-136” та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях,
2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу ворога.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
31 Липня 2023 06:42

Вночі Харків знов був атакований російськими ракетами

31 Липня 2023 07:04

Генштаб: На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки біля Берестового на Харківщині
31 Липня 2023 06:54

Чому мілітарі-блогери мовчать про Чонгарський міст
30 Липня 2023 20:30

Україні вистачить електроенергії на зиму – Міненерго
30 Липня 2023 19:07

Окупанти не встигають вивозити зі Сватово “двохсотих” – у місті нестерпно смердить

Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

усі думки