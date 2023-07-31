Генштаб: На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки біля Берестового на Харківщині

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних, 42 авіаційних удари та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштаба ЗСУ.
Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.
- На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині.
- На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.
- Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.
Росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій в своє інформаційне середовище. Так, до населеного пункту Мілове Луганської області, прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернет-мережі до російських операторів – прокладають кабелі зв’язку з території російської федерації.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 ударних БпЛА противника типу “Шахед-136” та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях,
2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу ворога.