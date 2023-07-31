Генштаб: На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки біля Берестового на Харківщині

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних, 42 авіаційних удари та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштаба ЗСУ.

Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині.

наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди.

сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій в своє інформаційне середовище. Так, до населеного пункту Мілове Луганської області, прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернет-мережі до російських операторів – прокладають кабелі зв’язку з території російської федерації.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 ударних БпЛА противника типу “Шахед-136” та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях,

2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу ворога.