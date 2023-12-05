Генерал Міллі: “Не повинно бути жодного росіянина, який лягає спати, не замислюючись, чи не переріжуть йому горло вночі”

Генерал Марк Міллі, коли ще був головою Об’єднаного комітету начальників штабів США, закликав українських спецпризначенців розпочати кампанію в тилу ворога.

Як повідомила The Washington Post, генерал, обіймаючи посаду, навідувався до захисників України, що перебували на навчаннях за кордоном.

Під час одного з візитів до німецького Вісбадена Міллі звернувся до українських спецпризначенців, які тоді якраз працювали з американськими “червоними беретами”, із закликом розпочати кампанію на тимчасово окупованих територіях, у тилу армії РФ.

“Не повинно бути жодного росіянина, який лягає спати, не замислюючись, чи не переріжуть йому горло серед ночі”, — сказав колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів, за словами офіційної особи, обізнаної з подією.