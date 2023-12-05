Суспільство

Генерал Міллі: “Не повинно бути жодного росіянина, який лягає спати, не замислюючись, чи не переріжуть йому горло вночі”

5 Грудня 2023 16:32
читать на русском →
війна

Генерал Марк Міллі, коли ще був головою Об’єднаного комітету начальників штабів США, закликав українських спецпризначенців розпочати кампанію в тилу ворога.

Як повідомила The Washington Post, генерал, обіймаючи посаду, навідувався до захисників України, що перебували на навчаннях за кордоном.

Під час одного з візитів до німецького Вісбадена Міллі звернувся до українських спецпризначенців, які тоді якраз працювали з американськими “червоними беретами”, із закликом розпочати кампанію на тимчасово окупованих територіях, у тилу армії РФ.

“Не повинно бути жодного росіянина, який лягає спати, не замислюючись, чи не переріжуть йому горло серед ночі”, — сказав колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів, за словами офіційної особи, обізнаної з подією.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Грудня 2023 18:50

У Раді пропонують передбачити можливість вручення повістки електронною поштою та рекомендованим листом
5 Грудня 2023 19:15

Всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримає власне житло — Зеленський
5 Грудня 2023 19:02

В районі острова Зміїний знищено російський Су-24М
5 Грудня 2023 17:52

У Раді хочуть зобов’язати українців носити з собою військовий квиток
5 Грудня 2023 17:36

СБУ та ГУР вразили “Морський нафтовий термінал” в окупованій Феодосії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
усі думки