Політика

Гаряче було на трьох напрямках, відбулось понад 15 бойових зіткнень – Генштаб

2 Вересня 2023 19:00
читать на русском →
генштаб

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Протягом доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

  • На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.
  • На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєверного Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів, 2 пункти управління та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Вересня 2023 19:00

Гаряче було на трьох напрямках, відбулось понад 15 бойових зіткнень – Генштаб
2 Вересня 2023 20:18

Другим ударом по м. Середина-Буда окупанти вбили слідчого поліції
2 Вересня 2023 20:08

Краматорськ потрапив під вогонь із РСЗВ
2 Вересня 2023 18:13

Протягом доби на Таврійському напрямку знищено 5 складів боєприпасів ворога
2 Вересня 2023 16:07

Магучіх не було рівних на етапі Діамантової ліги
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
усі думки