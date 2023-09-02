Гаряче було на трьох напрямках, відбулось понад 15 бойових зіткнень – Генштаб

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Протягом доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєверного Донецької області.

противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєверного Донецької області. На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів, 2 пункти управління та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.