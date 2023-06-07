Суспільство

“Харківводоканал” завершив ремонт на Римарській після ракетної атаки

7 Червня 2023 15:01
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харків, ракетний удар

Бригади КП «Харківводоканал» завершили ремонтні роботи на пошкоджених обстрілами комунікаціях на вул. Римарській у Шевченківському районі в Харкові.

Як повідомили на підприємстві, ремонтники комплексу «Харківводовідведення» оперативно переклали 29 м каналізаційних мереж та капітально реконструювали зруйнований оглядовий колодязь. Тепер система стоків на даному відрізку колектору функціонує безперебійно.

Крім того, бригади комплексу «Харківводопостачання» завершили ремонтні роботи на пошкодженій ділянці водоводу діаметром 400 мм та переклали 32 м мереж із встановленням запірної арматури. Водопостачання було відновлене напередодні о 22:30.

Відновлювальні та профілактичні заходи на водоводі тривають.


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