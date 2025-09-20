Харківський театр “Березіль” повідомив про загибель на фронті свого працівника

Харківський театр імені Тараса Шевченка «Березіль» повідомив про загибель на війні Артема Одинця, який працював монтувальником сцени.

У театрі зазначили, що Артем був не лише технічним працівником, а й справжньою творчою особистістю – допомагав у художньому оформленні вистав і щиро любив театр. «Страшна війна забрала молоду талановиту людину, яка мала б ще багато років творити й радіти життю. Але Артем зробив вибір стати на захист України, і віддав за всіх нас найдорожче – своє життя», – йдеться у повідомленні.

У колективі наголосили, що він назавжди залишиться частиною «березільської родини». «Вічна пам’ять і слава Герою!» – написали у театрі.

