“Харківгаз”: У Балаклії без газу залишається кожен десятий абонент

Фахівцям АТ “Харківгаз” вдалось виконати відновлювальні роботи на кількох вулицях Балаклії. Наразі без газу в місті залишається менше 10% абонентів.

У селах Балаклійської громади триває поетапне розмінування саперами ДСНС об’єктів газової інфраструктури. Після цього газовики обстежують газорозподільну систему для її подальшого відновлення.

Так, за повідомленням газовиків, у селі Шевелівка пошкоджені газогони були наповнені рідиною. Таким чином окупанти намагались унеможливити використання енергоресурсів мешканцями окупованих громад Харківщини.