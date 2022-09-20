Суспільство

“Харківгаз”: У Балаклії без газу залишається кожен десятий абонент

20 Вересня 2022 21:29
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Фахівцям АТ “Харківгаз” вдалось виконати відновлювальні роботи на кількох вулицях Балаклії. Наразі без газу в місті залишається менше 10% абонентів.

У селах Балаклійської громади триває поетапне розмінування саперами ДСНС об’єктів газової інфраструктури. Після цього газовики обстежують газорозподільну систему для її подальшого відновлення.

Так, за повідомленням газовиків, у селі Шевелівка пошкоджені газогони були наповнені рідиною. Таким чином окупанти намагались унеможливити використання енергоресурсів мешканцями окупованих громад Харківщини.


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