Суспільство

Харків поки що не такий захищений, щоб я порадив людям повертатися – Зеленський

1 Березня 2024 19:36
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Президент Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Харків поки що не має повноцінного захисту від російських атак. Він додав, що не може порадити жителям повертатися в місто.

«Що стосується повернення харків’ян: розумієте, я не вважаю, що поки що Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків’ян». — заявив Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єром Нідерландів у Харкові.

Він додав, коли місто буде захищене, «обов’язково будуть харків’янам сигнали від мене і від наших військових».


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