Харків поки що не такий захищений, щоб я порадив людям повертатися – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Харків поки що не має повноцінного захисту від російських атак. Він додав, що не може порадити жителям повертатися в місто.

«Що стосується повернення харків’ян: розумієте, я не вважаю, що поки що Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків’ян». — заявив Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єром Нідерландів у Харкові.

Він додав, коли місто буде захищене, «обов’язково будуть харків’янам сигнали від мене і від наших військових».