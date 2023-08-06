Харків знов обстріляли ракетами з комплексу С-300

У Харкові вранці пролунали щонайменше два вибухи. ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

“Увага! В Харкові чути вибухи. Не підходьте до вікон, пройдіть в укриття. Про всі руйнування, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не залишайте укриття до відбою повітряної тривоги. Бережіть себе!” – йдеться у повідомленні Харківської поліції.

“Ворог вкотре завдав ударів по Харківщині з района Бєлгорода попередньо із ЗРК С-300. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється.

На даний момент, ракет у повітрі нема. Загроза нових ракетних ударів зберігається”, – написав в Telegram начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.