Кримінал

Харків знов обстріляли ракетами з комплексу С-300

6 Серпня 2023 09:15
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ракетний удар

У Харкові вранці пролунали щонайменше два вибухи. ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

“Увага! В Харкові чути вибухи. Не підходьте до вікон, пройдіть в укриття. Про всі руйнування, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не залишайте укриття до відбою повітряної тривоги. Бережіть себе!” – йдеться у повідомленні Харківської поліції.

“Ворог вкотре завдав ударів по Харківщині з района Бєлгорода попередньо із ЗРК С-300. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється.

На даний момент, ракет у повітрі нема. Загроза нових ракетних ударів зберігається”, – написав в Telegram начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.


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