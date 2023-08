Харчування після пологів є надзвичайно важним етапом для годуючої мами, адже в цей період її організм потребує особливої уваги та підтримки (1). Одні з важливих аспектів правильного харчування збалансоване меню під час годування груддю та прийом вітамінно-мінеральних комплексів, таких як Елевіт, які забезпечують належний рівень необхідних поживних речовин.

Як повинна харчуватись жінка після пологів

Після пологів організм жінки зазнає значних змін і правильне харчування стає вирішальним для її самопочуття та здоров’я її малюка (2). Є головні правила складання меню для годуючої мами, дотримуватись яких рекомендують всі спеціалісти:

· Різноманітна раціон – включення у раціон продуктів різних груп, таких як м’ясо, риба, овочі, фрукти та крупи, дозволяє забезпечити достатню кількість вітамінів та мінералів;

· Підвищений вміст жирів та білків. Годуюча мама повинна отримувати достатню кількість джерел білка та жирів, так як вони є необхідними для синтезу гормонів та вирішення енергетичних потреб організму;

· Регулярне пиття рідини. Вживання великої кількості рідини, зокрема води та натуральних соків, допомагає забезпечити правильний обмін речовин, нормалізувати роботу нирок. Та позитивно впливає на вироблення молока.

Якщо з тих чи інших причин жінка не може вживати деякі продукти, в її організмі виникає брак поживних речовин. Таку нестачу необхідно ліквідувати. Одним із самих продуктивних и швидких шляхів – вживання спеціалізованих вітамінних комплексів, таких як Елевіт.

Елевіт – важливий вітамінний комплекс

Елевіт – це спеціалізований вітамінний комплекс, розроблений для підтримки жінок після пологів. Він містить збалансовану комбінацію вітамінів та мінералів, включаючи основні поживні речовини, такі як залізо, фолієва кислота, кальцій та йод. Ці компоненти відіграють життєво важливу роль у поповненні та харчуванні організму в післяпологовий період.

Вибір вітамінно-мінерального комплексу:

1. Консультація з лікарем. Перед прийняттям будь-якого вітаміну годуюча мама має звернутися до лікаря, зокрема до гінеколога, для отримання консультації та рекомендацій щодо вибору комплексу.

2. Аналіз потреб організму. Важливо враховувати індивідуальні потреби організму, щоб підібрати найбільш ефективний комплекс вітамінів.

3. Урахування віку дитини. Вітаміни та мінерали, які отримує годуюча мама, можуть мати вплив на здоров’я дитини, тому варто враховувати вік малюка при виборі комплексу.

4. Дотримання рекомендацій. Важливо дотримуватися інструкцій щодо дозування та прийому вітаміну, наданих виробником.

5. Постійний контроль. Під час вживання вітамінного комплексу, годуюча мама повинна періодично звертатися до лікаря для аналізу та контролю стану здоров’я.

6. Безпека для дитини. Завжди слід звертати увагу на можливі реакції та алергічні реакції дитини на вживання вітамінного комплексу і при необхідності скоротити дозу або зняти прийом (3).

Правильне харчування після пологів та використання вітамінного комплексу, такого як Елевіт, є важливими факторами для збереження здоров’я та оптимального фізичного стану годуючої мами та її дитини. Враховуючи індивідуальні потреби організму та отримуючи консультацію від лікаря, можна забезпечити належний рівень необхідних поживних речовин та підтримати своє здоров’я протягом цього періоду.

Література

1. Westerfield, K. L., Koenig, K., & Oh, R. (2018). Breastfeeding: Common Questions and Answers. American family physician, 98(6), 368–373.

2. Bravi, F., Di Maso, M., Eussen, S. R. B. M., Agostoni, C., Salvatori, G., Profeti, C., Tonetto, P., Quitadamo, P. A., Kazmierska, I., Vacca, E., Decarli, A., Stahl, B., Bertino, E., Moro, G. E., Ferraroni, M., & On Behalf Of The Medidiet Working Group (2021). Dietary Patterns of Breastfeeding Mothers and Human Milk Composition: Data from the Italian MEDIDIET Study. Nutrients, 13(5), 1722. https://doi.org/10.3390/nu13051722

3. Rocquelin, G., Tapsoba, S., Dop, M. C., Mbemba, F., Traissac, P., & Martin-Prével, Y. (1998). Lipid content and essential fatty acid (EFA) composition of mature Congolese breast milk are influenced by mothers’ nutritional status: impact on infants’ EFA supply. European journal of clinical nutrition, 52(3), 164–171. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1600529