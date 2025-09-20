H-1B під ударом: Трамп виставив рахунок у $100 тисяч на рік за кожного іноземного айтівця

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила, що компанії мають щороку сплачувати $100 000 за кожного працівника з візою H-1B, пише Reuters. Це рішення, яке набуває чинності з неділі, може стати серйозним ударом по технологічному сектору, що значною мірою залежить від фахівців з Індії та Китаю.

Як повідомляє Reuters, компанії Microsoft, JPMorgan та Amazon уже закликали своїх співробітників із візами H-1B залишатися у США або терміново повернутися до країни до набуття нових правил чинності.

Міністр торгівлі США Говард Латнік заявив, що нові правила мають на меті змусити корпорації «тренувати випускників американських університетів, а не завозити людей з-за кордону, які відбирають робочі місця».

Реклама

Реклама

Противники програми H-1B вважають, що вона дозволяє компаніям занижувати зарплати та витісняти американських працівників. Водночас прихильники, зокрема гендиректор Tesla Ілон Маск, наголошують, що програма допомагає залучати висококваліфіковані кадри, необхідні для розвитку економіки США.

За даними уряду, у 2024 році найбільше віз H-1B отримали громадяни Індії (71% від загальної кількості), на другому місці — китайці (11,7%). Лише у першій половині 2025 року Amazon і AWS отримали понад 12 000 таких дозволів, тоді як Microsoft та Meta — понад 5 000 кожна.

Нові збори можуть коштувати компаніям мільйони доларів і особливо болісно вдарити по стартапах та менших IT-фірмах. Експерти попереджають, що це може змусити корпорації переносити частину робіт за кордон і послабити позиції США в глобальних перегонах у сфері штучного інтелекту.

Критики також ставлять під сумнів законність нових платежів. «Конгрес дозволив уряду встановлювати збори лише для покриття витрат на розгляд заявок», — заявив директор Американської ради з імміграційної політики Аарон Райхлін-Мельнік.

Паралельно Трамп підписав указ про створення «золотої картки» для іноземців, які готові заплатити $1 млн за право отримати постійне проживання у США.