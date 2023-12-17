Політика

FT: “Втома від України” – проблема, яку створили самі західні лідери

17 Грудня 2023 09:18
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війна

“Втома від України” – це проблема, створена самими західними лідерами, пише The Financial Times.

Громадськість країн-союзників були змушені очікувати, що конфлікт буде легшим, ніж він є насправді. Спочатку західні лідери та громадськість демонстрували дивовижну стійкість у своїй моральній, фінансовій та військовій підтримці України. Проте з розвитком воєнних дій стали очевидні ознаки втоми.

Незважаючи на рішення Європейського союзу розпочати переговори про членство з Україною та обіцянки значної фінансової допомоги, у суспільному дискурсі намітилося помітне зрушення, в якому більше уваги приділяється не єдності та героїзму, а виснаженню українського президента Зеленського та внутрішнім політичним розбіжностям.

Застій у контрнаступі та нерішучість Заходу у наданні фінансової та військової допомоги викликають занепокоєння, хоча ці питання не нові. Військові експерти вже попереджали про труднощі успішного контрнаступу без переваги у повітрі, а труднощі із виконанням фінансових зобов’язань перед Україною продовжуються.

Швидка зміна наративу у бік слабкої України і нерішучого Заходу була несподіваною і зміцнила ставку Володимира Путіна на те, що Захід не витримає тягар війни.

Щоб протистояти цьому, західні лідери мають звернути увагу на розуміння конфлікту суспільством та продемонструвати свою відданість діями, а не лише словами, зазначає видання. Це включає визнання необхідності жертв і «полегшеної економіки війни» для підтримки України.


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