FT: Путін готується до більш масштабної війни

Нещодавні поправки до законів показують, що Володимир Путін не прагне вийти з конфлікту в Україні, а готується до ще більш масштабних бойових дій, пише Financial Times.

Зрозуміло, що багатьом в Україні та на Заході хочеться вірити, що президента Росії загнано в кут. Для Кремля, який вважає, що може дозволити собі тривалу війну, все виглядає зовсім інакше.

Російська економіка демонструє скромне зростання, переважно завдяки цілодобово працюючим військовим заводам. Критично важливі компоненти, наприклад мікросхеми, надходять із Китаю та інших джерел. Військова скарбниця Кремля переповнена грошима завдяки величезному прибутку від продажу енергоносіїв минулого року та адаптації експортерів. Вони переважно перейшли на розрахунки у юанях. У разі загострення бюджетного тиску Центробанк може ще більше девальвувати рубль. Це полегшить виплату зарплати солдатам, працівникам оборонної промисловості та силам безпеки.

Здається, що Кремль не стурбований українським контрнаступом. Навіть якщо Київ і робить кроки, то вони здаються Москві тимчасовими. Путін робить ставку на те, що кількість російських робітників, які потенційно можуть бути мобілізовані, втричі-вчетверо більша, ніж в України. Єдине актуальне завдання – це мати можливість використовувати ресурс на власний розсуд, тобто мобілізувати набагато більше людей, озброїти їх, навчити та відправити на фронт.