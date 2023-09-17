Політика

FT поділилася подробицями поїздки Зеленського до США

17 Вересня 2023 17:05
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зеленський

Президент України Володимир Зеленський цього разу не виступатиме перед Конгресом США. Деталі поїздки українського лідера стали відомі виданню Financial Times.

Очікується, що український президент проведе переговори з невеликими групами конгресменів у Капітолії. Окремої заяви на спільному засіданні законодавців не заплановано, зазначає видання.

Помічник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Джо Байден проведе зустріч із Зеленським у Вашингтоні. За його словами, американський лідер повернеться з Нью-Йорка до столиці США, щоб у четвер, 21 вересня, вітати в Білому домі українського колегу.

16 березня 2022 року Зеленський виступив перед обома палатами Конгресу США і закликав його членів надати Україні допомогу для протистояння російським військам. Тоді політик попросив Вашингтон закрити небо над країною або надати радянські системи ППО С-300, з якими вміють поводитися українські військові.


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