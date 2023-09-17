FT поділилася подробицями поїздки Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський цього разу не виступатиме перед Конгресом США. Деталі поїздки українського лідера стали відомі виданню Financial Times.

Очікується, що український президент проведе переговори з невеликими групами конгресменів у Капітолії. Окремої заяви на спільному засіданні законодавців не заплановано, зазначає видання.

Помічник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Джо Байден проведе зустріч із Зеленським у Вашингтоні. За його словами, американський лідер повернеться з Нью-Йорка до столиці США, щоб у четвер, 21 вересня, вітати в Білому домі українського колегу.

16 березня 2022 року Зеленський виступив перед обома палатами Конгресу США і закликав його членів надати Україні допомогу для протистояння російським військам. Тоді політик попросив Вашингтон закрити небо над країною або надати радянські системи ППО С-300, з якими вміють поводитися українські військові.