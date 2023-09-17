FT: На Балканах зростає розчарування через швидкий шлях України до членства в ЄС

Лідери низки балканських країн висловлюють невдоволення через те, що Євросоюз у прискореному порядку запустив процес прийняття України, пише Financial Times. Зокрема президент Сербії Олександр Вучич вважає, що Євросоюз ніколи не надавав Балканським країнам тієї підтримки, яку отримує Україна.

«Я нічого не маю проти українців. Однак рівень підтримки, яку ЄС надає Україні, надавши їй статус кандидата через рік після подання заявки і, можливо, починаючи переговори про членство наступного року, демонструє політичну підтримку, якої не було у нас», – заявив Вучич.

Сербія подала заявку на вступ до Євросоюзу 2009 року. У 2012 році набула статусу кандидата. Однак пізніше переговори про членство Сербії зайшли в глухий кут через неможливість нормалізувати відносини з Косово. Financial Times звертає увагу, що Сербії довелося чекати три роки до набуття статусу кандидата, Україна ж подала заявку на членство в лютому 2022 року і через чотири місяці отримала статус кандидата.

Раніше Євросоюз пообіцяв прискорити процес членства шести балканських країн – Сербії, Косова, Чорногорії, Албанії, Північної Македонії та Боснії та Герцеговини. За словами голови Євроради Шарля Мішеля, процес вступу однієї із зазначених країн має бути запущений до 2030 року.

Коментуючи заяву Мішеля, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама зазначив, що приклад України свідчить, що бойові дії можуть прискорити процес вступу до Євросоюзу. Як пише видання, на конференції у Словенії Рама жартома запитав представників балканських держав: «Хто кого має атакувати, щоб швидше набути членства?».

“Болгарія може легко напасти на Північну Македонію, Хорватія може напасти на Сербію, Сербія може напасти на Косово, Боснія може напасти сама на себе … так що ми всі можемо бути готові приєднатися до поїзда з Україною”, – сказав прем’єр-міністр Албанії .

Водночас, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі заявив, що не розглядає Україну як «конкурента» на шляху вступу до ЄС. «Результат війни в Україні визначить долю самого Союзу. Україну не слід розглядати як привілейовану країну, бо вона бореться не лише за себе, вона виборює майбутнє континенту», — сказав міністр. Північна Македонія набула статусу країни-кандидата в ЄС у 2005 році. Проте переговори про вступ країни до ЄС розпочалися лише 2022 року.