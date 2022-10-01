Суспільство

Франція готує поставку в Україну нових гармат “Цезар”

1 Жовтня 2022 18:56
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зброя, франція

Франція готується поставити в Україну нову серію САУ «Цезар», взяту із замовлення, яке спочатку призначалося для Данії. Україна може отримати від 6 до 12 гаубиць із п’ятнадцяти, які просить Київ.

Про це стало відомо під час обміну повідомленнями останніх тижнів між президентом Еммануелем Макроном, його українським колегою Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, повідомляє французьке видання Le Monde.

Операція є безпрецедентною та складною для французької влади. Обладнання, яке Париж зобов’язується доставити до Києва, спочатку було призначене для Данії в рамках замовлення на 15 одиниць.

Копенгаген готовий відмовитися від частини гаубиць, оскільки вони все ще проходять технічну перевірку і можуть не в усьому відповідати специфікаціям, які встановили данці.

У будь-якому разі, Еммануель Макрон не погодився б надавати нові Caesar із запасів французької армії. Вони вже серйозно скоротилися в результаті постачання 18 гармат Україні навесні та на початку літа. 


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