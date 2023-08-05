Федерація кіберспорту України покарала чемпіонів з Dota 2 за гру з росіянами

Федерація кіберспорту України (UESF) забанила Іллю Yatoro Мулярчука та Мирослава Mira2 Колпакова (на фото) на своїх турнірах.

Причиною санкцій стали офіційні матчі, зіграні українськими гравцями у складі команди Team Spirit із росіянами.

Yatoro виступає за Team Spirit з грудня 2020 року, а Mira2 – з березня 2021 року. Також до складу клубу входять три кіберспортсмена з російською пропискою: Ярослав Miposhka Найденов, Магомед Collapse Халілов та Денис larl Сігітов.

Як повідомлялося, російсько-українська команда Team Spirit виграла турнір Riyadh Masters з Dota 2 в Саудівській Аравії і заробила $5 млн.