Фахівці “Київстару” розпочали відновлення послуг мобільного інтернету

Мобільний оператор “Київстар” почав відновлення послуг мобільної передачі даних – першою областю, де “Київстар” відновив мобільний інтернет, стала Івано-Франківська.

Про це ЕП повідомила речниця компанії Ірина Леліченко.

“Стабілізація роботи мережі і відновлення інших послуг проводиться поступово, щоб уникнути перевантаження мережі. В деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі із якістю зв’язку, але наші спеціалісти їх усувають. Компанія працює над відновленням інших послуг, про що ми оперативно повідомлятимемо”, – додала Леліченко.

