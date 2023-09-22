Економіка

Етап енергетичного терору вже розпочався, – Шмигаль

22 Вересня 2023 11:45
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електроенергія

Україна в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енергетичного терору з боку Росії, який вже розпочався в останні тижні, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Регіональному економічному форумі.

“Ми розуміємо, що етап енергетичного терору в цей опалювальний сезон уже розпочався. Ми бачимо це за знищенням інфраструктури, виробництва, прокачки, зберігання пального. Ми бачимо це за першими ударами по регіональних підстанціях енергетичних в останні два тижні”, – сказав він.

Шмигаль спрогнозував, що ці атаки триватимуть, але побудований захист: і активний у вигляді протиповітряної оборони, і пасивний у вигляді спеціальних конструкцій, працює і продовжує посилюватися.

“Ми набагато більше підготовлені та сильніші, ніж були минулого року. Тому переконаний, що разом пройдемо цю складну зиму… Точно зима буде складна, точно не легша, але точно ми до неї готові краще, тому що ми розуміємо, до чого готується ворог і які загрози та виклики перед нами всіма стоять”, – наголосив прем’єр-міністр.


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