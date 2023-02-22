Суспільство

Естонія заборонила росіянам володіти зброєю

22 Лютого 2023 19:49
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естонія

Уряд Естонії в середу ухвалив закон, згідно з яким ліцензії на володіння зброєю видаватимуться лише громадянам самої Естонії, а також країн, що входять до Євросоюзу та НАТО. У громадян інших країн та осіб без громадянства, які живуть в Естонії за видом на проживання, ліцензії будуть анульовані. Зброя у них вилучатиметься. Це торкнеться зокрема російськомовних жителів Естонії, які не оформили громадянство країни.

Закон набуде чинності 15 березня. Передбачається, що він торкнеться інтересів приблизно 1300 естонських власників зброї.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що новий закон має виключити виникнення ситуацій, коли іноземний громадянин через своє громадянство та зобов’язання лояльності матиме можливість взятися за зброю проти естонської держави.

“У громадян ворожих Естонії держав у сьогоднішній ситуації не може залишатися права мати тут дозвіл на зброю та володіти зброєю”, – наголосив Ляенеметс.

Також у новому законі розширено список злочинів, після яких людина довічно позбавляється права володіти зброєю. Крім того, іспит на “збройову” ліцензію прийматиметься лише естонською мовою.


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