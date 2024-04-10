Ексочільників господарського підрозділу СБУ викрили на оборудках з пальним

Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб СБУ у 2022 році. Йдеться про збитки у понад 26 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До організації оборудки причетні колишні керівник Департаменту господарського забезпечення та його перший заступник.

Під час розслідування було становлено, що чоловіки купували паливно-мастильні матеріали для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за штучно завищеними цінами.

Для цього вони залучили декілька підконтрольних комерційних структур з Києва, які займаються торгівлею нафтопродуктами. Зокрема, експосадовці вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Своїми діями колишні працівники СБУ завдали відомству понад 26 мільйонів гривень збитків.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено понад 11 млн у гривневому еквіваленті. Також за адресами проживання та в офісах керівників афілійованих компаній вилучено незареєстровану зброю.

СБУ проводить слідчі дії / Фото: СБУ

У них виявили бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепального озброєння.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. Експосадовцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.